Copa Mundial de Béisbol U23: Fedebeis entrega pabellón nacional y uniformes a Panamá

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) realizó este sábado, en horas del mediodía, la entrega oficial del pabellón nacional y los uniformes deportivos a la Selección Nacional de Béisbol U23, que representará a Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23 2026, que se disputará del 6 al 15 de noviembre en Nicaragua.

Durante el acto, la FEDEBEIS hizo entrega de los símbolos y la indumentaria que acompañarán al equipo panameño en esta importante cita internacional, reafirmando el compromiso y el orgullo de representar al país en el máximo escenario mundial de esta categoría.

Panamá formará parte del Grupo A, junto a las selecciones de Puerto Rico, Nicaragua, China Taipéi, República Checa y Australia. El Grupo B estará integrado por Japón, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica.

¿Cuándo debuta Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23?

La novena panameña iniciará su camino mundialista el próximo viernes 6 de noviembre, cuando se enfrente a Puerto Rico a las 2:00 p.m. (hora de Panamá), en el Estadio Nacional Soberanía, ubicado en Managua, Nicaragua.

Con la bandera nacional como símbolo de unidad y orgullo, la Selección U23 asumirá el reto de dejar en alto el nombre de Panamá, llevando consigo el talento, la disciplina y la pasión que caracterizan al béisbol panameño.

FUENTE: FEDEBEIS