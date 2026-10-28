Kadir Barría tiene una nueva agencia de representación en Brasil

El delantero panameño Kadir Barría , jugador del Botafogo de Brasil, continúa dando pasos importantes en su carrera profesional tras firmar con la agencia de representación Reason Football Investments , empresa que cuenta entre sus representados con futbolistas de trayectoria internacional y jóvenes talentos del fútbol brasileño.

De acuerdo con la información publicada por Transfermarkt, Reason Football Investments tiene una cartera de 17 futbolistas, cuatro de ellos vinculados a clubes de primera división. La plataforma estima el valor de mercado conjunto de sus representados en aproximadamente 45,43 millones de euros.

Luiz Henrique y Wendel, entre sus principales representados de Reason Football Investments

Entre los nombres más destacados de la agencia aparecen futbolistas brasileños con experiencia en competiciones de alto nivel.

Uno de ellos es Luiz Henrique, extremo brasileño que ha desarrollado su carrera en clubes importantes y que figura en la cartera de Reason Football. Transfermarkt le asigna un valor de mercado de 24 millones de euros y registra un contrato hasta 2028.

Otro de los nombres importantes es Wendel, mediocampista cuyo valor de mercado aparece estimado en 15 millones de euros, con contrato hasta 2029.

La agencia también representa a Guilherme Arana, lateral izquierdo brasileño con experiencia en el fútbol de su país. Su valor de mercado está estimado en seis millones de euros y su vínculo contractual figura hasta 2029. Las cifras corresponden a los registros consultados de Transfermarkt y pueden cambiar con el tiempo.