José Luis Rodríguez marca un golazo en triunfo de FC Juárez

El FC Juárez derrotó 3-1 al Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con gol incluido del panameño José Luis Rodríguez .

Los Bravos aprovecharon su condición de local y mostraron contundencia frente al arco rival para conseguir apenas su segunda victoria del campeonato, poniendo fin a una racha de cinco partidos sin ganar.

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El conjunto fronterizo abrió el marcador al minuto 17 por intermedio del delantero colombiano Óscar Estupiñán, quien adelantó a los locales y comenzó a encaminar el triunfo.

La segunda anotación llegó al minuto 39, cuando el brasileño Madson de Souza Silva amplió la ventaja con un remate desde fuera del área, tras una asistencia de Denzell García. De esta manera, Juárez se marchó al descanso con una ventaja de 2-0.

El panameño Puma Rodríguez sentenció la victoria de Juárez

En la segunda mitad, Querétaro buscó reaccionar y generó varias oportunidades ofensivas, pero no logró concretarlas ante la portería defendida por Sebastián Jurado.

Al minuto 83 apareció el futbolista panameño José Luis "Puma" Rodríguez, quien había ingresado al terreno de juego en el minuto 59, para marcar el tercer gol de los Bravos y prácticamente sentenciar el encuentro.

Los Gallos Blancos consiguieron descontar al minuto 89 por medio de Alí Ávila, quien aprovechó una asistencia de Mateo Coronel para establecer el definitivo 3-1.

FC Juárez sigue en el fondo de la clasificación

A pesar de la victoria, FC Juárez permanece en la última posición de la tabla general con ocho puntos, aunque este resultado representa un impulso anímico importante para el cierre de la fase regular.

Por su parte, Querétaro se mantiene en la novena posición con 20 unidades, luego de sufrir su cuarta derrota consecutiva, una situación que complica sus aspiraciones de clasificación a la Liguilla.

En la siguiente jornada, los Bravos visitarán al Atlético de San Luis, mientras que Querétaro recibirá al Puebla.