Karim Benzema se convierte en el segundo máximo goleador del Real Madrid

El número 9 del Real Madrid, ahora capitán tras la salida de Marcelo del conjunto blanco es uno de los candidatos para levantar el Balón de Oro 2022.

"Yo no estoy en si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor del mundo. Mi nivel tiene que ir para arriba cada temporada. No sabría decir si soy el mejor, hay gente para decir eso. Yo solo estoy concentrado para ayudar al equipo al máximo", confesaba Karim Benzema previo al duelo por la Supercopa de Europa.

El próximo partido del Real Madrid será ante el Almería el domingo 14 de agosto a las 3:00 pm hora de Panamá en el arranque de LaLiga.