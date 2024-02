Kylian Mbappé: Prensa y aficionados ya le esperan en el Real Madrid

El tren hacia la 'Casa Blanca' no suele pasar dos veces, como han señalado aficionados y comentaristas, pero Kylian Mbappé parece tener una segunda oportunidad para unirse al que ha sido el club de sus sueños desde niño.

La prensa española recibió la noticia como un "bombazo" y es categórico: si Mbappé "se va" del PSG es porque "se viene" al Real Madrid, como titula el diario Marca.

"El Real Madrid estaba esperando que Mbappé diera el primer paso. Y lo ha hecho", analiza el diario deportivo de referencia en España, que opina que el capitán de la selección francesa, libre para fichar con el club que quiera desde enero, anunciará su decisión "en los próximos días".

Negociaciones en curso

Marca afirma que el campeón del mundo en 2018 ya ha informado a los dirigentes madrileños "que solo quiere jugar en el Real Madrid".

El otro gran diario deportivo de Madrid, AS, se muestra más prudente y se confirma con un "Adiós París", precisando que el Real "guardará silencio mientras los dos clubes sigan en Liga de Campeones".

El club madrileño, con el que la familia Mbappé ya estaría negociando su salario según una fuente cercana al caso, completará los últimos detalles para poner punto y final a una búsqueda que dura ya siete años.

Los medios de comunicación españoles insisten desde hace varias semanas que la propuesta financiera sería inferior a la realizada por el Real Madrid en 2022. Según la emisora Cadena SER, el entorno de Mbappé pediría un salario de 50 millones de euros brutos al año (53,7 millones de dólares) y una prima de 120 millones de euros (129 millones de dólares) por la firma.

Al ser contactado por la AFP, el club de las 14 Ligas de Campeones no quiso hacer comentarios.

Kylian Mbappé: "El mejor jugador del mundo"

Por parte de los aficionados, la euforia no es la misma que hace dos años pero se mantiene alta: el Real Madrid está a punto de fichar al "mejor jugador del mundo", para la Liga española, huérfana de una superestrella desde las salidas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Me encantaría que viniera, ¡Me gusta mucho! Es un jugador excepcional, muy fuerte y con carácter", explicó a la AFP Migdalia Colorado, abogada de 57 años.

"Es el mejor jugador del mundo, es indiscutible. Le hemos visto jugar y sabemos de lo qué es capaz", valoró Luis Cáceres, presidente de la federación de peñas del Real Madrid.

"Pero mientras no le haya visto firmar, no me lo creeré, después de lo que pasó en 2022", añade, recordando la elección de Mbappé ese año de renovar con el PSG hasta 2024 con una opción de uno más, cuando parecía a punto de fichar por el Madrid ese año.

Este representante de los aficionados avisa: "El Real Madrid no es el PSG. En París todo el mundo estaba a sus pies. Aquí tendrá que hacer mucho para probar su valía".

"Es un traspaso que siempre me ha hecho soñar, ¡Hoy más que nunca!", se alegra Enrique Higueras, aficionado del Real Madrid de 22 años y doctorando en ciencias del deporte, quien logró la exclusiva que movilizó a toda la prensa deportiva el pasado 10 de junio de 2023.

En un vídeo que se volvió viral, Higueras preguntó delante de un restaurante al presidente del Real Madrid Florentino Pérez si iba a fichar a Kylian Mbappé. El dirigente respondió a la pregunta "Sí, sí. Pero no este año".

Una señal de que el astro francés jamás ha salido de los planes de la directiva merengue.

El anuncio del jueves es "un alivio" para Enrique Higueras, ahora "seguro de que va a jugar en el Real Madrid y marcar la historia".

Incluso los más escépticos desean verlo cumplido.

