"La roja tuvo un gran impacto", dice Mancini sobre la expulsión de Bonucci

"No se trata de culpar a nadie, pero creo que la roja tuvo un gran impacto en el resto del partido", señaló el seleccionador italiano Roberto Mancini , este miércoles tras caer 2-1 ante España en semifinales de la Liga de Naciones, acerca de la expulsión de Leonardo Bonucci (42).

"No he visto la acción, pero no cambia nada, cuando se tiene una tarjeta amarilla hay que tener cuidado", añadió.

"España tiene la capacidad de la posesión. En general, por las oportunidades que tuvimos, creo que el partido estaba equilibrado, pudimos empatar incluso", añadió.

Con esta derrota Italia, que ganó la Eurocopa en julio pasado, cerró su racha récord en el fútbol de selecciones de 37 partidos de perder, más de tres años desde que cayera con Portugal en septiembre de 2018.

"En la segunda parte hemos sido capaces de marcar un gol y no recibir, por lo tanto felicito a los jugadores", continuó Mancini.

El técnico se refirió a Gavi, que este miércoles se convirtió en el debutante más joven en la historia de España con 17 años.

"Es un muy buen jugador a pesar de su edad, tiene mucha calidad y me parece que España, generación tras generación, tiene mucho talento", dijo.

Finalmente habló de su arquero Gialuigi Donnarumma, silbado por San Siro debido a su decisión de dejar el Milan para fichar por el PSG libre de contrato, por lo que no dejó dinero en su club formador.

"Era triste escucharlo porque jugamos en Italia y no es un partido de clubes. Hoy han hecho esto, podían haberse callado y hacerlo contra el PSG por ejemplo. Es una pena", dijo.