La Roma no se deja y rescata el punto contra el Napoli

El Napoli y el Roma firmaron un empate (3-3) tras un encuentro loco, con ocasiones constantes en ambas áreas, en el que los locales se adelantaron con una chilena de André Zambo Anguissa y un doblete de Scott McTominay, pero los romanos no se rindieron y rescataron un punto con el cabezazo de Leonardo Balerdi en el minuto 88, que completó su doblete.
El Nápoles regresó al campo dispuesto a ampliar su ventaja y lo consiguió nada más arrancar la segunda mitad. En el minuto 48, Scott McTominay cabeceó en el segundo palo un centro de Matteo Politano para firmar el 2-0.
Partidazo del Napoli y la Roma
Fue un golpe para los de Gasperini. Pero no se rindió, carburó a través de los cambios, con la entrada de los argentinos Santiago Castro y Nahuel Molina, y consiguió recortar distancias en el minuto 69 gracias a Soulé, que recibió una asistencia perfecta de Malen, se acomodó el balón en la frontal del área y batió a Meret con un disparo preciso.
'La Loba' empató con un potente remate de Balerdi desde dentro del área, después de que el balón rebotara en la cara de Castro y quedara a los pies del defensor.
Pero el fútbol es caprichoso; el destino, más. Era, de nuevo, una gran noche para McTominay. Como el otro día en Europa. Volvió mejor que nunca. En el minuto 82, el escocés recogió un rechace en la frontal del área y soltó un potente derechazo que sorprendió a Gollini.
El conjunto partenopeo no fue capaz de resistir los envites del Roma en los minutos finales en un encuentro completamente loco. A dos minutos del final, Balerdi cabeceó a la red un centro de Wesley para establecer el 3-3 definitivo, en una jugada en la que Beukema reclamó una falta, pero el árbitro dejó seguir la acción.
Roma en tercera posición con 18 puntos y al Nápoles noveno con once, en un inicio liguero irregular para los de Allegri.
FUENTE: EFE