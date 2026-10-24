La Roma no se deja y rescata el punto contra el Napoli

El Napoli y el Roma firmaron un empate (3-3) tras un encuentro loco, con ocasiones constantes en ambas áreas, en el que los locales se adelantaron con una chilena de André Zambo Anguissa y un doblete de Scott McTominay, pero los romanos no se rindieron y rescataron un punto con el cabezazo de Leonardo Balerdi en el minuto 88, que completó su doblete.

La igualdad se rompió en el minuto 28, cuando Anguissa se sacó de la manga un espectacular gesto técnico. La defensa del Roma despejó de cabeza una falta colgada al área, pero el rechace quedó a merced del centrocampista camerunés, que, de espaldas a la portería, se coordinó para conectar una chilena. Una resolución de gran calidad que puso por delante al Nápoles.

El Nápoles regresó al campo dispuesto a ampliar su ventaja y lo consiguió nada más arrancar la segunda mitad. En el minuto 48, Scott McTominay cabeceó en el segundo palo un centro de Matteo Politano para firmar el 2-0.

Partidazo del Napoli y la Roma

Fue un golpe para los de Gasperini. Pero no se rindió, carburó a través de los cambios, con la entrada de los argentinos Santiago Castro y Nahuel Molina, y consiguió recortar distancias en el minuto 69 gracias a Soulé, que recibió una asistencia perfecta de Malen, se acomodó el balón en la frontal del área y batió a Meret con un disparo preciso.

'La Loba' empató con un potente remate de Balerdi desde dentro del área, después de que el balón rebotara en la cara de Castro y quedara a los pies del defensor.

Pero el fútbol es caprichoso; el destino, más. Era, de nuevo, una gran noche para McTominay. Como el otro día en Europa. Volvió mejor que nunca. En el minuto 82, el escocés recogió un rechace en la frontal del área y soltó un potente derechazo que sorprendió a Gollini.

El conjunto partenopeo no fue capaz de resistir los envites del Roma en los minutos finales en un encuentro completamente loco. A dos minutos del final, Balerdi cabeceó a la red un centro de Wesley para establecer el 3-3 definitivo, en una jugada en la que Beukema reclamó una falta, pero el árbitro dejó seguir la acción.

Roma en tercera posición con 18 puntos y al Nápoles noveno con once, en un inicio liguero irregular para los de Allegri.

FUENTE: EFE