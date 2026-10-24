Hansi Flick confirma la baja de Jules Koundé y habla sobre el arbitraje

El alemán Hansi Flick, e ntrenador del FC Barcelona, aseguró en la víspera del clásico contra el Real Madrid, correspondiente a la décima fecha de LaLiga EA Sports, que confía "plenamente" en los árbitros, alabó el trabajo de Jose Mourinho y confirmó la baja de Jules Koundé.

Preguntado sobre si después de que se haya hablado tanto sobre arbitrajes, esta circunstancia puede influir mañana, Flick comentó que confía "plenamente" en el arbitraje y en los colegiados.

"Cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es importante proteger a todos, a los árbitros también. No quiero hablar de este tipo de cosas", dijo.

En cuanto al portugués Jose Mourinho, Flick lo calificó como "un colega, un compañero de profesión" y un entrenador de "éxito en todos los clubes en los que ha estado".

Jules Koundé baja del clásico, afirmó Hansi Flick

También confirmó la ausencia de Jules Koundé para el partido: "No estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado, hay que aceptarlo".

Haber encadenado nueve victorias y que exista un ambiente de que el Barcelona es favorito no significa que el equipo piense que el partido está ya ganado de antemano, según insistió el alemán.

"Un clásico es diferente. Creo que es el mejor partido que puede ofrecer este deporte, todo el mundo tiene puesto los ojos en estos partidos. Se ganan sólo tres puntos, pero es mucho mas que eso y es fantástico poder formar parte de esto. Todos estamos implicados, listos y tengo confianza en mi equipo", resumió.

En cuanto a Mourinho, contra quien se medirá por primera vez en su carrera, Flick admitió sentir "el mayor" de los respetos por él. "Cuando alguien gestiona equipos a este nivel y durante tantos años, hablamos de calidad y lo ha demostrado en todos los clubes en los que estado", opinó.

"Sabemos cuáles son los puntos fuertes (del Real Madrid), en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos que hay. Tienen esa calidad y también en el aspecto físico, son muy fuertes. Tenemos que defender mucho mejor de lo que hicimos en París", explicó en alusión a la derrota sufrida en Liga de Campeones contra el PSG de Luis Enrique Martínez.

FUENTE: EFE