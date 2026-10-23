MLB: Cerveceros vencen a los Rays para ganar su primer juego en Serie Mundial en 44 años

Los Cerveceros de Milwaukee comenzaron con el pie derecho la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB), luego de imponerse 3-2 a los Rays de Tampa Bay este viernes 23 de octubre, tomando ventaja de 1-0 en la serie al mejor de siete encuentros.

La novena de Milwaukee aprovechó su condición de local y contó con aportes ofensivos de Christian Yelich, William Contreras y Jackson Chourio para conseguir una importante victoria en el inicio del Clásico de Otoño.

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Cerveceros golpearon primero

Los locales no tardaron en hacerse sentir y fabricaron dos carreras en la parte baja del primer episodio ante los lanzamientos del abridor Nick Martínez.

Jackson Chourio abrió el ataque con un imparable al jardín derecho y posteriormente anotó gracias a un triple remolcador de Christian Yelich. William Contreras continuó la ofensiva con un sencillo que permitió ampliar la diferencia a 2-0.

Los Rays reaccionaron en la cuarta entrada. Jonathan Aranda consiguió llegar a las bases y Junior Caminero conectó un doble que colocó corredores en posición anotadora. Liam Hicks produjo una carrera con un rodado al cuadro.

Jackson Chourio respondió en el momento clave

El venezolano Jackson Chourio conectó un sencillo productor hacia el jardín derecho que permitió anotar a Cooper Pratt, devolviéndoles la ventaja a los Cerveceros por 3-1.

La ofensiva de Tampa Bay intentó reaccionar, en la novena, tras una revisión, anotando Aranda la segunda de los Rays.

Jacob Misiorowski se llevó la victoria tras cinco entradas, mientras que Trevor Megill se acreditó el salvamento tras salir adelante tras una novena entrada donde los Rays anotaron una carrera.