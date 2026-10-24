MLB: Partido para hoy sábado 24 de octubre en la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee buscarán dar otro paso hacia el título de las Grandes Ligas ( MLB ) cuando se midan nuevamente ante los Rays de Tampa Bay en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026.

La novena de Milwaukee llega motivada después de imponerse 3-2 en el primer compromiso, disputado el viernes 23 de octubre, tomando ventaja de 1-0 en la serie al mejor de siete encuentros.

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Por su parte, Tampa Bay tendrá la misión de reaccionar y conseguir una victoria que le permita igualar la eliminatoria antes de que la Serie Mundial continúe su desarrollo.

Milwaukee intentará aprovechar el impulso de su primera victoria, mientras que Tampa Bay buscará recuperar terreno e igualar la Serie Mundial 2026.

El derecho Drew Rasmussen será el encargado de abrir por los Rays de Tampa Bay. El lanzador terminó la temporada regular con marca de 16-5 y efectividad de 2.67, además de registrar 174 ponches.

Por Milwaukee, Logan Henderson tendrá la responsabilidad de subir al montículo. El derecho registró 11 victorias, tres derrotas y efectividad de 2.47 durante la campaña regular.

PARTIDO PARA HOY SÁBADO 24 DE OCTUBRE EN LA MLB

Sábado 24 de octubre de 2026

7:00 p.m. (hora de Panamá)

American Family Field, Milwaukee