MLB: ¿Quiénes serán los abridores para el juego 2 de la Serie Mundial 2026?

Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se enfrentarán este sábado 24 de octubre en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 de MLB , con un atractivo duelo de lanzadores derechos entre Logan Henderson y Drew Rasmussen, respectivamente.

El encuentro se disputará en el American Family Field de Milwaukee, desde las 7:00 p.m. (hora de Panamá), con los Cerveceros arriba 1-0 en la serie, luego de imponerse 3-2 en el primer compromiso.

Drew Rasmussen buscará igualar la serie para Tampa Bay en MLB

Los Rays enviarán al montículo a Drew Rasmussen, quien ha sido una de sus principales figuras durante la postemporada. El derecho registra marca de 2-0, efectividad de 1.29 y 23 ponches en 21 entradas durante los playoffs de 2026.

Rasmussen también tuvo una destacada segunda mitad de temporada regular, con récord de 11-0, efectividad de 1.73 y 99 ponches en 93.2 episodios después del Juego de Estrellas.

El lanzador tendrá un desafío especial frente a Milwaukee, organización que lo seleccionó en el Draft y con la que inició su carrera en las Grandes Ligas antes de llegar a Tampa Bay.

Logan Henderson quiere colocar a Milwaukee 2-0

Por su parte, los Cerveceros confiarán en Logan Henderson, quien terminó la temporada regular con marca de 11-3 y efectividad de 2.47. Durante la presente postemporada, Henderson acumula nueve entradas lanzadas, seis ponches y efectividad de 3.00.

El derecho ha sido una pieza importante dentro de la rotación de Milwaukee, equipo que presenta récord de 21 victorias y cuatro derrotas en las primeras 25 aperturas de su carrera, incluyendo temporada regular y playoffs.

Henderson intentará mantener el impulso de los Cerveceros después de la victoria conseguida en el Juego 1, cuando Jacob Misiorowski encabezó el trabajo desde el montículo.