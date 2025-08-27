LEAGUES CUP Fútbol Internacional -  27 de agosto de 2025 - 21:58

Leagues Cup: Lionel Messi lidera remontada del Inter con doblete

En un esperado y heroico regreso, el astro argentino Lionel Messi lideró al Inter Miami en la victoria 3-1 sobre Orlando City en las semis de la Leagues Cup.

AFP

En un esperado y heroico regreso, el astro argentino Lionel Messi lideró al Inter Miami en la victoria 3-1 sobre Orlando City, este miércoles en las semifinales de la Leagues Cup 2025 en el estadio Chase, para avanzar a la final.

El mediocampista croata Marco Pasalic puso en ventaja a los Leones de Orlando al minuto 45+1.

Lionel Messi consiguió la voltereta con un doblete firmado al 77 y al 88. El venezolano Telasco Segovia aseguró el pase a la final con el tercer gol de las Garzas al 90+1.

De esta manera, el Inter Miami avanzó por segunda vez en tres años a la final de la Leagues Cup y sigue de pie en la búsqueda de un título internacional en 2025.

Más tarde en la segunda semifinal, Los Angeles Galaxy recibía al Seattle Sounders en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California.

