Lionel Messi se despide de la selección de Argentina con mucho orgullo y sentimientos

Lionel Messi dio su discurso de despedida de la selección de Argentina este martes 6 de octubre en el estadio Monumental, recordando desde el primer momento a su padre y dejando claro el orgullo por defender esos colores y manifestando que fue uno de sus mejores momentos.

"Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", fue una las frases que mencionó Messi y que removió las lágrimas de los aficionados y sus propios compañeros.

Lionel Messi recordó a su padre

El argentino se refirió a su padre desde el primer momento, recordemos que Jorge Messi falleció el pasado 8 de agosto a la edad de 68 años.

"Quedó demostrado que unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa", Messi señaló la fortaleza del grupo en medio de cualquier momento y manifestó que eso les ayudó a conseguir todo lo que ganaron.

"Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha", la frase celebre de Lionel que causó risa entre los fanáticos que saben que él nunca ha sido de hablar mucho.

Messi agradeció a cada una de las personas que lo apoyó desde el día 1 y señaló que ahora apoyará al equipo del otro lado y siempre estará agradecido.

"Hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar, dar el máximo y querer estar siempre".