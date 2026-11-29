El FC Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de LaLiga 2026-2027 este miércoles 2 de diciembre, en un partido que podría ser determinante en la lucha por los primeros puestos.

Los dirigidos por Hansi Flick buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes ante el conjunto de Diego Pablo Simeone, que intentará dar un golpe de autoridad frente a uno de sus principales rivales en la pelea por el título.

El encuentro, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga, fue adelantado debido a la participación de ambos clubes en la Supercopa de España, que se disputará en febrero de 2027 en Estambul.

¿Cómo llegan el FC Barcelona y el Atlético de Madrid?

El FC Barcelona afronta este compromiso como líder de la clasificación, con un ataque encabezado por Raphinha que anotó Hat Trick en la goleada 5-1 ante el Deportivo La Coruña.

Por su parte, el Atlético de Madrid viene de superar 3-2 al Elche en condición de visitante, resultado que le permitió alcanzar los 34 puntos y mantenerse en la lucha por el liderato.

El balance reciente favorece al conjunto azulgrana, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos oficiales ante los rojiblancos.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y estadio