El FC Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de LaLiga 2026-2027 este miércoles 2 de diciembre, en un partido que podría ser determinante en la lucha por los primeros puestos.
El encuentro, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga, fue adelantado debido a la participación de ambos clubes en la Supercopa de España, que se disputará en febrero de 2027 en Estambul.
¿Cómo llegan el FC Barcelona y el Atlético de Madrid?
El FC Barcelona afronta este compromiso como líder de la clasificación, con un ataque encabezado por Raphinha que anotó Hat Trick en la goleada 5-1 ante el Deportivo La Coruña.
Por su parte, el Atlético de Madrid viene de superar 3-2 al Elche en condición de visitante, resultado que le permitió alcanzar los 34 puntos y mantenerse en la lucha por el liderato.
El balance reciente favorece al conjunto azulgrana, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos oficiales ante los rojiblancos.
FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y estadio
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Fecha: Miércoles 2 de diciembre de 2026.
Hora: 3:30 p.m. (hora de Panamá).
Estadio: Spotify Camp Nou.
- Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC.