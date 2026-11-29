El futbolista panameño Gabriel Brown fue víctima de insultos racistas durante el encuentro entre el CD Águila y el Inter Santa Tecla, disputado el sábado 28 de noviembre en el estadio Juan Francisco Barraza, correspondiente al Torneo Apertura 2026 del fútbol salvadoreño.

El lamentable episodio se produjo en el cierre del primer tiempo, cuando desde las gradas se escucharon expresiones racistas dirigidas al defensor panameño, situación que obligó al árbitro internacional Iván Barton a detener el encuentro y activar el protocolo contra el racismo.

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Tras varios minutos de interrupción, el compromiso pudo reanudarse. Durante el incidente también fue expulsado el entrenador del Águila, el argentino Santiago Davio, tras sus reclamos al cuerpo arbitral.

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El árbitro Iván Barton activó el protocolo luego de que Gabriel Brown denunciara haber escuchado insultos racistas provenientes de la afición emplumada. pic.twitter.com/qLpm5FPgnx — Fanáticos + (@FanaticosGMV) November 28, 2026

Federación Salvadoreña de Fútbol condena los insultos contra Gabriel Brown

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, se pronunció este domingo para rechazar los actos de discriminación contra el jugador panameño y respaldar la actuación de Iván Barton.

El dirigente manifestó que este tipo de comportamientos son inadmisibles dentro del fútbol y señaló que las comisiones correspondientes deberán evaluar lo sucedido para determinar las posibles sanciones.

Gabriel Brown clasifica a las semifinales

En lo deportivo, el Inter Tecla igualó 1-1 ante el CD Águila, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del Apertura 2026 con un marcador global de 3-1.

El conjunto del defensor panameño se enfrentará al Luis Ángel Firpo por un boleto a la gran final del campeonato salvadoreño.