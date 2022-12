Luis Enrique confesó en Twitch de Ibai que desea dirigir un club

El streamer Ibai Llanos logró que el ex seleccionador de España Luis Enrique hablará en Twitch días después que fuera despedido del cargo, y horas más tarde que Luis de la Fuente fuera presentado como nuevo director del seleccionado español.

“Quiero entrenar, me veo con ganas de coger un club y desarrollar con mayor finura y precisión lo que no he podido en la Selección. Seguramente, esperaré a la próxima temporada", inició.