Luis Fernando Suárez tras perder ante Panamá: "Tengo la firme intención de seguir"

”La situación del DT siempre está bajo esa espada. La gente no está a gusto y es normal. Uno tiene que entender si no se está bien el que asume la responsabilidades es el técnico", añadió el ex DT de Honduras.

¿Salida de Costa Rica?

"Yo soy de los que piensa que uno tiene que ir hasta el final. Cuando hay una situación difícil, el mandato es que hay que seguir adelante. La vida me ha enseñado que hay que buscar soluciones y no esconderse".

Cambio generacional

"Falta mucho por hacer, el costo de toda esta situación se da porque hay jugadores que tiene apenas uno o dos partidos, estos son los riesgos que uno corre al poner gente joven".

Aspectos a mejorar

"Eso depende de nosotros y de la actitud que tengamos de aquí en adelante. Puntos de mejora siempre hay muchos y eso es lo que vamos a buscar".

Delanteros

"Yo creo que tenemos mucho por hacer de mitad de campo para adelante y estamos adoleciendo".