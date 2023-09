Madre de Harry Maguire sale en defensa de su hijo tras fuertes críticas

“Como madre, ver el nivel de comentarios negativos y abusivos que estamos recibiendo de algunos aficionados, expertos y medios de comunicación es vergonzoso y totalmente inaceptable para cualquier ámbito de la vida, y mucho menos para alguien que trabaja hasta el cansancio para el club y el país. Yo estaba en la grada como siempre, no es aceptable lo que se ha creado sobre la nada”, comentó en una historia de Instagram.

Añadió: “Entiendo que en el mundo del fútbol hay altibajos, positivos y negativos pero lo que recibe Harry ha ido mucho más allá del fútbol. Para mí, verlo pasar por lo que está pasando no está bien. Odiaría tener que ver a otros padres o jugadores pasar por esto en el futuro, especialmente a los niños y niñas que hoy en día llegan a las clasificaciones. Harry tiene un corazón enorme y es un buen trabajo. Es mentalmente fuerte y puede manejarlo como otros quizás no puedan. No le deseo a nadie este tipo de abuso”.