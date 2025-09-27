Manchester City goleó al Burnley con un Erling Haaland en racha goleadora

Un doblete tardío de Erling Haaland , junto con dos goles en propia puerta de Maxime Esteve y un gol de Matheus Nunes, le dieron al Manchester City una merecida victoria por 5-1 en el Etihad sobre el Burnley en la jornada 6 de la Premier League.

El City se adelantó en el minuto 12 gracias al primer gol en propia puerta de Esteve tras una buena actuación inicial de Jeremy Doku.

Pero contra el curso del juego, los visitantes de Scott Parker empataron siete minutos antes del descanso gracias a un gol de Jaidon Anthony.

Sin embargo, la persistencia y paciencia del City se vieron recompensadas en el minuto 61 cuando Nunes remató con una brillante volea de 12 yardas para restablecer la ventaja.

Y en cuatro minutos los Blues se adelantaron aún más cuando el desafortunado Esteve volvió a meter el balón en su propia portería bajo presión del suplente Oscar Bobb momentos después de que el noruego hubiera entrado desde el banquillo.

Una excelente tarde de trabajo culminó cuando Haaland, que había dado la asistencia a Nunes, marcó dos goles al final (90, 90+3) para llevar su cuenta de la temporada para el club y el país a unos notables 13 goles y llevar al City a los cinco primeros lugares de la tabla.

Erling Haaland no deja de marcar goles

El doblete también permitió a Erling colocarse entre los 10 mejores goleadores en la historia del City, sumando 133 goles en 153 apariciones.

Sus goles en la liga número 92 y 93 también significaron que ahora ha marcado más goles en la Premier League que cualquier otro noruego, superando a Ole Gunnar Solskjaer.

