FÚTBOL Fútbol Internacional -  4 de febrero de 2026 - 10:13

Marc-André Ter Stegen será operado este viernes

El arquero alemán de 33 años de edad Marc-André Ter Stegen será sometido a cirugía tras lesión y será baja con Girona.

Marc-André Ter Stegen será operado este viernes

Marc-André Ter Stegen será operado este viernes

FOTO: Girona FC

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el FC Barcelona al Girona hasta el final de la presente campaña de la Liga española, será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido contra el Real Oviedo.

Baja de Marc-André ter Stegen

Según ha anunciado el club catalán este miércoles en las redes sociales, después de la intervención se determinará el tiempo previsto de baja para el internacional germano, que en abril cumplirá 34 años.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el mercado de invierno para tener minutos de cara al Mundial de este verano, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick.

Sin embargo, tras completar el segundo encuentro con su nuevo equipo, este nuevo contratiempo pone en entredicho su participación en el torneo de selecciones que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, que supone una gran oportunidad en su carrera después de años como suplente de Manuel Neuer

En esta nota:
Seguir leyendo

San Diego de Aníbal Godoy golea a Pumas de Adalberto Carrasquilla quien salió con molestias

Olympique Marsella gana en Copa de Francia en medio de los rumores de salida de Michael Amir Murillo

Serie del Caribe 2026: Panamá cae ante México verde y ya suma dos derrotas

Recomendadas

Últimas noticias