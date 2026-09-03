Marcos Llorente anuncia que se retira de la selección

Marcos Llorente , futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección de España, anunció este jueves su retirada del equipo nacional, “después de mucho tiempo dándole vueltas”, en una decisión “personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, y que ya fue tomada antes del Mundial 2026.

“Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, explicó, en un mensaje a través de ‘Instagram’.

El futbolista, de 31 años, ha jugado un total de 27 partidos como internacional con España, sin goles y con dos Mundiales disputados, en Catar 2022 cuando fue eliminada en octavos, y en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando se proclamó campeona del mundo en la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio.

Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique Martínez, ahora en el París Saint-Germain. Su último partido data del pasado 14 de julio de 2026, cuando disputó el tramo final del duelo de las semifinales del Mundial 2026 ante Francia, con Luis de la Fuente como seleccionador.

“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, comienza su publicación, presidida por una foto suya con la Copa del Mundo y la medalla de campeón tras la final.

“Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Sólo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables”, añadió.

“Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un gran orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos”, concluyó.

El Atlético de Madrid, su club, reaccionó a su retirada de la selección: “Orgullosos de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del fútbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día”.

FUENTE: EFE