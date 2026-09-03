MAREA ROJA Marea Roja -  3 de septiembre de 2026 - 11:38

El amistoso la India vs Panamá cambia de fecha para el 25 de septiembre

El amistoso de la India ante Panamá se jugará el próximo viernes 25 de septiembre luego de un cambio.

El amistoso la India vs Panamá cambia de fecha para el 25 de septiembre

El amistoso la India vs Panamá cambia de fecha para el 25 de septiembre

FOTO: FPF

El amistoso de la selección de India ante Panamá se jugará el próximo 25 de septiembre luego de un cambio, la fecha era el sábado 26 de septiembre, pero la hora se mantiene.

El duelo ante India marcará el inicio de una gira de tres partidos internacionales para la Selección Nacional, luego de disputar la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

La India se enfrentará a Panamá

El encuentro internacional se jugará de visita en India en una sede por definir.

Será la primera ocasión en la historia que las selecciones de India y Panamá se enfrenten en un partido internacional.

Los apodados Tigres Azules se preparan para recibir al seleccionado de Brasil el próximo 3 de octubre en un partido amistoso en la ciudad de Calcuta.

La última publicación del ranking FIFA tiene al seleccionado de India en la posición número 138, mientras que Panamá aparece en la casilla 44.

Recuerda que lo puedes sintonizar a través de las pantallas de RPC.

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