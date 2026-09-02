FC Barcelona anunció los dorsales oficiales para la temporada 26-27

El FC Barcelona ha confirmado este miércoles los dorsales para la temporada 2026-27, que presentará varias modificaciones respecto a la pasada campaña: Joan Garcia pasará del '13' al '1', Fermín López cambiará el '16' por el '7' y Wojciech Szczesny lucirá el '13' en vez del '25'.

Entre los recién llegados, el portero Dominik Livakovic vestirá el '25', el defensa Joao Cancelo ha elegido el '2', el centrocampista Rodrigo Hernández se quedará con el '16', y los delanteros Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon tendrán el '9', el '14' y el '17', respectivamente.

Otra novedad serán los jóvenes que estrenan ficha en el primer equipo: Brian Fariñas se quedará con el '4' y Xavi Espart con el '12'. Asimismo, los jóvenes del filial en dinámica en el primer equipo, Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, usarán el '27' y el '29', respectivamente.

Resto de dorsales del FC Barcelona

El resto de futbolistas de la plantilla mantendrá los dorsales del curso pasado: Balde llevará el '3', Cubarsí el '5', Christensen el '15', Gerard Martín el '18', Kounde el '23', Eric Garcia el '24', Gavi el '6', Pedri el '8', Dani Olmo el '20', De Jong el '21', Marc Bernal el '22', Lamine Yamal el '10', Raphinha el '11' y Roony el '19'.

FUENTE: EFE