El invicto noqueador panameño Maximiliano Bonilla pone rumbo a Argentina para importante choque

El invicto noqueador panameño Maximiliano Bonilla ya puso rumbo a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para enfrentar el fin de semana su primer compromiso fuera de fronteras, un choque de peso pluma ante el local Braian Arguello en el Estadio F.A.B.

Bonilla (10-0, 10 KOs), púgil de 28 años de edad viajó este miércoles 2 de septiembre, a mitad de la semana de pelea, en la que se verá cara a cara con Arguello (11-7, 5 KOs), boxeador de 29 años que viene de dar una gran sorpresa.

"The Hammer", galardonado como boxeador del año en Panamá llegará a este pleito tras acabar por la vía rápida en 3 asaltos a su compatriota panameño Eusebio Acevedo, en pleito de peso pluma en cartelera de High Level Promotions en el Hotel Gran David, en su natal Veraguas.

Por otro lado, su rival Braian Arguello en su última salida al escenario venció sorpresivamente con un TKO en 6 asaltos a Neri Ariel Cruz en velada del pasado mes de mayo en territorio argentino.

"Preparado para dar un espectáculo afuera", destaca Maximiliano Bonilla

"Ya culminamos la fase de entrenamientos, estaos en peso, vamos bien para no tener complicaciones, estoy preparado para la salsa. Ya nos sentimos preparados para salir del país y dar un espectáculo por allá afuera y venir con la victoria", mencionó Bonilla desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

"Me he enfocado en la preparación física, en lo técnico, la defensa, ya afinamos bastante para lo que se viene el 5 de septiembre", añadió el veragüense.

"Serán 10 asaltos, en 10 asaltos todo puede suceder, vamos a tratar de sacar la pelea, que el KO sale solo", destacó el explosivo zurdo.

"Este 5 de septiembre a los fanáticos de Panamá no se pierdan mi pelea por RPC, vamos preparados, vamos con todo para sacar la victoria Dios primero", finalizó el apodado como "The Hammer".

La velada con acción panameña la podrás sintonizar este sábado 5 de septiembre a través de la señal de RPC con Lo Mejor del Boxeo desde las 8:00 P.M.