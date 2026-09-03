Leonardo Bernal despachó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

El joven pelotero panameño Leonardo Bernal consiguió su primer cuadrangular en las Grandes Ligas (MLB) en el triunfo de los Cardenales de San Luis por pizarra de 8-6 ante los Dodgers de Los Angeles en el Dodger Stadium.
Leonardo Bernal con cuadrangular
Con el conteo en 3-2 y un compañero en la segunda base, Leo aprovechó un lanzamiento a 96 millas por hora del nipón Yoshinobu Yamamoto en la alta del séptimo episodio, un batazo que salió con altura y potencia por arriba de la cerca del jardín derecho.
El batazo de cuatro esquina de Bernal hizo recortar las distancias en la pizarra para más tarde finalizar la remontada y el segundo triunfo de San Luis en la serie.
El bateador ambidiestro terminó de 4-1, con 1 anotada y 2 carreras remolcadas.