Tomás Rodríguez asistió en el triunfo del Barcelona SC ante Independiente del Valle

Barcelona SC consiguió una importante victoria 2-1 ante Independiente del Valle en el Estadio Banco Pichincha, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet 2026, con el panameño Tomás Rodríguez brindando asistencia.

El Ídolo se quedó con los tres puntos luego de remontar un encuentro que comenzó cuesta arriba y que se definió en los minutos finales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante la primera parte, Barcelona buscó generar peligro en campo rival y tuvo aproximaciones para abrir el marcador. Sin embargo, Independiente del Valle se adelantó a los 40 minutos mediante un lanzamiento penal convertido por Charli González.

Con el 0-1, ambos equipos se fueron al descanso.

Asistencia de Tomás Rodríguez

La reacción amarilla llegó apenas iniciado el segundo tiempo. A los 46 minutos, Tomás Rodríguez ganó una pelota aérea y asistió de cabeza a Jefferson Wila, quien conectó el balón para marcar el empate y devolver a Barcelona al partido.

El equipo dirigido por Pablo Trobbiani continuó buscando el arco rival y, a partir de los 59 minutos, jugó con superioridad numérica después de la expulsión de Mateo Carabajal por doble tarjeta amarilla.

Barcelona incrementó la presión durante el tramo final y generó varias oportunidades en busca del segundo tanto.

Cuando el encuentro entraba en sus últimos segundos apareció Darío Benedetto. El delantero argentino, que había ingresado al minuto 88, recibió el balón dentro del área y convirtió el 2-1 al 90+10’, desatando la celebración del plantel amarillo y sellando la remontada en el Estadio Banco Pichincha.

El encuentro también significó el regreso de Damián Díaz con la camiseta de Barcelona Sporting Club. El Kitu fue titular y disputó 88 minutos antes de dejar su lugar para el ingreso de Benedetto.

Con esta victoria, Barcelona llegó a 42 puntos y se mantiene dentro de la zona de clasificación al primer hexagonal de la Liga Ecuabet 2026, cuando restan dos jornadas para finalizar la fase regular.

El próximo compromiso del Ídolo será en condición de visitante ante Aucas, en una nueva jornada del campeonato nacional.

FUENTE: Barcelona Sporting Club