Michael Amir Murillo dijo que "tiene hambre" de jugar con el Besiktas

El jugador de la selección de Panamá Michael Amir Murillo habló por primera vez con el Besiktas tras completar su ficha y lanzó su dardo a Roberto De Zerbi que lo acusó de "no tener hambre".

Murillo conversó para el canal de YouTube de su nuevo club y se mostró muy contento por su nueva oportunidad.

"Feliz de estar aquí realmente estoy muy agradecido de que el club me fiche, significa un orgullo es algo buen para el equipo, para ayudarlos y mi historia aquí y así poder traer más jugadores panameños aquí".

"Quiero ser parte de la historia del club", dice Amir Murillo

Amir Murillo le respondió indirectamente a su ex entrenador Roberto De Zerbi y dijo que es un jugador que siempre está dispuesto a trabajar.

"Para mí es un nuevo desafío, que me muestren el proyecto porque quiero se parte de esto, quiero ser parte de la historia de Besiktas, por eso estoy aquí, con ambición y tratar de tener esa hambre todos los días y ayudar al equipo".

Murillo dijo que uno de sus compañeros de la selección de Panamá le dio referencias del fútbol turco y sus aficionados y esto lo motivó a firmar.

"Soy un jugador muy trabajador y tengo hambre de jugar aquí, así que si estoy aquí es porque estoy hambriento de jugar, tengo ese desafió para mi"