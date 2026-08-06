Mohamed Salah firma con el Trabzonspor turco

El Trabzonspor, el cuarto club más exitoso de Turquía, firmó este jueves un contrato por dos años con el delantero egipcio Mohamed Salah , que recibirá 17 millones de euros anuales, entre sueldo y prima de contratación, más bonos por determinar, según informó el club.

"Se pagará un total de 17 millones de euros para cada temporada como retribución garantizada al futbolista Mohamed Salah, 10 millones de salario y 7 millones como prima de contratación, con un acuerdo de dos años", indica el comunicado del club.

Además, el jugador cobrará un bono acorde a las condiciones de cada temporada y recibirá el 20 % de los ingresos por venta de los productos de la marca "Mohamed Salah" en las tiendas del club, agrega el comunicado.

Un 5 % de la suma bruta pagada al jugador se pasará a su agente por el fichaje, concluye el comunicado, enviado por el club a la plataforma de información financiera turca KAP, en la que los clubes de fútbol deben hacer públicos importantes movimientos de sus fondos.

El salario del delantero, de 34 años, es uno de los más altos en el fútbol turco y ha causado asombro, según destaca la prensa deportiva turca

Salah, capitán de la selección egipcia, con la que cayó eliminado en el Mundial en octavos de final ante Argentina, llegó ayer a Estambul en avión privado, procedente de la isla griega de Mykonos, donde había estado de vacaciones.

Tras un reconocimiento médico en un hospital de Estambul, el jugador voló a Trebisonda, a unos 900 kilómetros al este, donde llegó por la noche y fue recibido con enorme emoción por la hinchada.

Mohamed Salah y su legado en el Liverpool

Salah abandonó el Liverpool en junio pasado tras nueve años en el club inglés, donde marcó 257 goles en 442 partidos, lo que le convierte en el tercer máximo goleador histórico del equipo.

El Trabzonspor es uno de los dos clubes turcos no ubicados en Estambul que ha ganado la Super Liga turca, en siete ocasiones.

La temporada pasada ganó la Copa turca y terminó tercero en la clasificación liguera, tras el Galatasaray y el Fenerbahce.

FUENTE: EFE