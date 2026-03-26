Repasa los partidos que hay para hoy jueves 26 de marzo en el camino de las Eliminatorias UEFA de cara al Mundial 2026.
ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional - 26 de marzo de 2026 - 08:00
Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 26 de marzo en las Eliminatorias UEFA
Repasa los partidos que hay para hoy jueves 26 de marzo en el camino de las Eliminatorias UEFA de cara al Mundial 2026.
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Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA
- Turquía vs Rumania en el Tüpra Stadium a las 12:00 P.M.
- Ucrania vs Suecia en el Estadio Ciudad de Valencia a las 2:45 P.M.
- Polonia vs Albania en el Estadio Nacional de Varsovia a las 2:45 P.M.
- República Checa vs Irlanda en el Eden Arena a las 2:45 P.M.
- Italia vs Irlanda del Norte en el New Balance Arena a las 2:45 P.M.
- Dinamarca vs Macedonia del Norte en el Parken Stadion a las 2:45 P.M.
- Eslovaquia vs Kosovo en el Tehelné pole a las 2:45 P.M.
- Gales vs Bonia y Herzegovina en el Cardiff City Stadium a las 2:45 P.M.
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