El centrocampista inglés Jordan Henderson ha sido operado en Kansas City de la fractura en el brazo izquierdo que se produjo durante las celebraciones en el estadio Azteca tras derrotar a México (3-2), en el partido de octavos de final del Mundial 2026.
Jordan Henderson operado con éxito tras la fractura en el brazo que se produjo en México
El centrocampista, de 36 años, informó a través de las redes sociales que ya ha sido operado. "¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado!, Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación", publicó.
Henderson, el único jugador inglés que ha disputado cuatro Copas del Mundo y cuya convocatoria fue objeto de polémica por su edad, permanecerá, pese a que ya se pierde el resto del Mundial, en la concentración del conjunto de Thomas Tuchel en Kansas City.
FUENTE: EFE