Tottenham ficha a Sandro Tonali procedente del Newcastle, en un acuerdo que supera los 100 millones de euros

El centrocampista Sandro Tonali se convirtió este lunes en nuevo jugador del Tottenham , procedente del Newcastle, según anunció el club londinense en un comunicado, en lo que supondría la operación más costosa de la historia para un futbolista italiano.

El jugador de Lodi (Lombardía, norte de Italia), de 26 años, abandona el Newcastle tras tres temporadas en St James' Park para ponerse a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi, quien fue una pieza clave en la decisión del jugador para liderar el nuevo proyecto deportivo en el norte de Londres.

Fichaje récord del Tottenham

Aunque el Tottenham no desveló las cifras de la operación en su comunicado, diversos medios sitúan el traspaso en hasta 100 millones de libras (unos 117 millones de euros), lo que supondría un récord tanto para la entidad como para un futbolista italiano en la historia del mercado.

Tonali, que vestirá el número 16, llegó al Newcastle en el verano de 2023 procedente del Milan y disputó más de un centenar de encuentros con el conjunto del noreste de Inglaterra, además de marcar diez goles y conquistar la Carabao Cup en 2025.

Internacional absoluto con Italia, inició su carrera profesional en el Brescia italiano antes de consolidarse en el Milan, con el que conquistó la Serie A en la temporada 2021-2022.

Declaraciones de De Zerbi sobre Sandro Tonali

"Es un jugador especial y un gran fichaje para nuestro club. Lo sigo desde hace mucho tiempo, ya que se formó en las categorías inferiores del Brescia, el club de mi ciudad natal, y estoy muy feliz de trabajar con él ahora", destacó De Zerbi tras confirmarse la operación.

Tonali, que acumula 32 internacionalidades y cuatro goles con la selección italiana, se mostró entusiasmado ante su nueva etapa en la capital británica: "Hablé con el entrenador durante cerca de dos horas sobre el club, los aficionados, el estadio y nuestro fútbol. Supe inmediatamente que tenía que fichar por el Tottenham", declaró.

Con este traspaso, Tonali pulverizaría el récord del jugador transalpino más costoso de la historia, un registro que hasta ahora ostentaba el delantero Mateo Retegui desde su salida al Al-Qadisiyah árabe el pasado verano.

El italiano, que fue una pieza clave en el Newcastle y lo es en la 'Azzurra', también considerado desde hace años uno de los talentos más prometedores del fútbol transalpino, atravesó una etapa marcada por la polémica hace dos años debido a su presunta implicación en apuestas ilegales, por lo que fue sancionado tanto en Italia como en Inglaterra.

FUENTE: EFE