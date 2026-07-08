Mundial 2026: Dani Olmo elogia a Pedri

Dani Olmo, centrocampista ofensivo de la selección española, destacó este miércoles que Pedri González “es un espectáculo verlo entrenar cada día y jugar”, consideró que “va a seguir demostrando que es indispensable” para el equipo, al tiempo que apuntó que ve “muy bien” a Lamine Yamal y que “va a dar muchísimo” en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

“Pedri es un espectáculo verlo cada día entrenar y jugar. ¿Le falta dar ese pasito adelante…? Yo cada vez que lo veo es a un nivel espectacular y nos da mucho tanto con balón como sin él. Dentro del campo saber como compañero que está Pedri jugando te da un plus”, defendió en rueda de prensa en Los Ángeles.

“Al final, puedes estar más acertado o menos en alguna situación, pero al final es un jugador que tenemos que tener, que necesitas dentro del campo y que va a seguir demostrando que es un jugador indispensable para nosotros”, continuó Dani Olmo, que también comparte club con Pedri en el Barcelona, al igual que con Lamine Yamal.

“A Lamine Yamal lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal, por los problemas que tuvo al principio. Está con muchas ganas de seguir jugando y demostrando. La conexión que tenemos se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y nos va a dar mucho. Seguro que el próximo partido nos va a dar muchísimo más también”, explicó.

“Aunque no marque o no asista, nos da muchísimo, con su regate y con su sola presencia. También, cuando recibe, el equipo contrario no va uno, van dos o tres y eso genera espacios en otro lado del campo”, analizó.

"Siempre he tenido que ir demostrando lo que soy"

Dani Olmo se ha ganado la titularidad en el Mundial 2026, como se la ganó también en la Eurocopa 2024. “Yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando lo que soy, pero no es ningún problema. Me pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien duda en algún momento demostrarlo una vez más, como he hecho siempre. Contento de ayudar al equipo en el medio campo”, dijo.

“Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, seguir ayudando, el objetivo es el máximo, es llegar a la final y para eso necesitamos a todos al cien por cien. Me encuentro al cien por cien para ayudar al equipo y espero seguir ayudando con buenos partidos, buen juego, goles, asistencias y lo que sea que necesite el equipo para seguir mejorando”, declaró.

España no ha recibido ningún gol en este Mundial. “Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El ‘míster’ (Luis de la Fuente) siempre dice que el primero en defender es con los delanteros, el ‘9’ en este caso y luego los demás siguen. Sin duda, es un trabajo espectacular de la defensa a la línea ofensiva y de todo el equipo”, valoró.

“Es un hito histórico, nos alegramos mucho por Unai Simón, pero no es algo que estemos enfocados siempre. Si tenemos portería a cero, es un pasito más cerca de ganar porque estamos metiendo goles y tenemos ocasiones”, continuó el media punta, que destacó la importancia de todo el grupo en la selección española, más allá de los titulares.

“Todos somos importantes. La importancia del grupo es los que juegan más y los que juegan menos. Muchos partidos también se cierran en los últimos minutos y ahí les toca a los que salen desde el banquillo para solucionarlo. Somos un equipo, todos nos sentimos importantes dentro y fuera y esa es la clave del éxito”, enfatizó Olmo, que juega al ajedrez con Unai Simón “siempre antes de cada partido”.

FUENTE: EFE