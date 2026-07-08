Francia y Marruecos volverán a cruzarse este jueves en las eliminatorias de un Mundial, igual que hace cuatro años en Catar 2022, aunque esta vez lo harán en los cuartos de final y con cuentas pendientes para los Leones del Atlas.

La eliminatoria, la primera de cuartos de final del Mundial 2026, se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), el hogar de los New England Patriots de la NFL.

Aquel 2022, en Catar, Marruecos firmó la mejor actuación de la historia de una selección africana en un Mundial tras eliminar a España y Portugal, pero Francia se cruzó en su camino, dejándola fuera en semifinales por 2-0.

Ahora, en 2026, también se ha convertido en la primera selección africana en alcanzar dos veces unos cuartos de final -además, de forma consecutiva-, tras conquistar entre medias la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones, en una muy polémica final contra Senegal.

Marruecos ya no es una revelación, sino una selección muy seria, que será una de las anfitrionas del Mundial de 2030 y que ahora aspira a ajustar cuentas con Francia, un país en el que han nacido seis de los jugadores convocados por Ouahbi para esta Copa del Mundo.

Francia vs Marruecos: Fecha, hora y dónde seguir cuartos de final del Mundial 2026

Fecha: Jueves, 9 de julio de 2026

Jueves, 9 de julio de 2026 Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Lugar : Estadio de Boston

: Estadio de Boston Dónde Seguir: Redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: EFE