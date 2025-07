Mundial de Clubes 2025: ¿Qué pasó entre Luis Enrique y Joao Pedro en la final?

Reacciones de Luis Enrique

"Al acabar el partido hay mucha tensión. Es una situación evitable por parte de todos. Yo voy a evitar que esa trifulca vaya a más", dijo el timonel en la rueda de prensa posterior al partido.

Luis Enrique, visiblemente enojado, le dio un manotazo a João Pedro en plena discusión entre el delantero brasileño y dos jugadores del PSG, el portero italiano Gianluigi Donnarumma y el lateral marroquí Achraf Hakimi.

"Hay empujones por parte de todos. No es lo mejor, es fruto de la presión y de la tensión del partido y no tengo nada más que añadir", dijo el DT de los parisinos. "Mi intención claramente era separar a los jugadores para que la situación no fuera a más".

Sobre el partido, Luis Enrique reconoció que el Chelsea había sido merecedor del trofeo.

"Creo que jugaron muy bien durante todo el partido y merecieron la victoria y el trofeo", aseguró, y reconoció que sus dirigidos no encontraron su "ritmo".

"Fueron mejores que nosotros", añadió.

Luis Enrique es uno de los artífices de la mejor temporada de la historia del PSG, que ganó por primera vez la Liga de Campeones de Europa al asestar un aplastante 5-0 al Inter de Milán en la final, el 31 de mayo en Múnich.

Aseguró que analizará la final del Mundial de Clubes, en la que el cuadro londinense anotó los tres goles en la primera parte, para sacar mejores conclusiones.

"El fútbol es así, no se puede explicar todo, tenemos que volver a ver el partido para analizar exactamente lo que pasó", sostuvo.

Los Blues "empezaron muy bien el partido con una presión alta que nos lo puso difícil, luego tuvimos dos ocasiones falladas" mientras que el Chelsea pudo "marcar dos goles", explicó.

El timonel español aseguró que el Mundial de Clubes tiene una "formato interesante" y puede "convertirse en un torneo de mucho nivel".

FUENTE: AFP