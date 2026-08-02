Newton Williams le da triunfo al Saprissa con doblete y celebró como Cristiano Ronaldo

Newton Williams anotó un doblete para darle la victoria al Deportivo Saprissa ante el San Carlos en el torneo Apertura de la primera división de Costa Rica.

El delantero había vuelto con gol luego de una lesión de larga duración, ingresó a los 59 minutos para en 10 minutos anotar dos tantos.

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En el primer gol, Williams aprovechó un balón que quedó suelto en el área para rematar de cabeza hacia atrás para abrir el marcador. El segundo tanto llegó tras una combinación con Luis Javier Paradela, que el panameño definió de pierna derecha al palo del portero.

En la celebración del segundo gol, lo hizo al mejor estilo de Cristiano Ronaldo y el estadio morado lo acompañó con el grito de "Siuuuuuuuuu".

Segundo gol en el partido de Newton Williams