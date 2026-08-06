Copa Centroamericana 2026: Newton Williams decisivo en victoria del Saprissa ante Alianza FC

Deportivo Saprissa de Newton Williams se quedó con una valiosa victoria de 2-1 frente a Alianza FC este miércoles, en un emocionante compromiso correspondiente al Grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de CONCACAF, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San Juan de Tibás, Costa Rica.

El conjunto morado tomó la ventaja en el minuto 19 gracias a una brillante ejecución de tiro libre de Mariano Torres. El experimentado mediocampista sorprendió al guardameta rival con un potente disparo de larga distancia que terminó en el fondo de la red.

Cuando parecía que Saprissa tenía el partido bajo control, Alianza FC reaccionó en la segunda mitad. Al minuto 70, Joel Garcés aprovechó un balón filtrado a la espalda de la defensa y, apenas un minuto después de ingresar al terreno de juego, definió con categoría para establecer el empate.

Sin embargo, el equipo costarricense encontró recompensa a su insistencia sobre el cierre del encuentro. En el minuto 88, Newton Williams protagonizó una gran jugada ofensiva que culminó con una asistencia para Orlando Sinclair, quien definió con precisión para sellar el 2-1 definitivo.

Duelo panameño en la próxima fecha de la Copa Centroamericana 2026

Con este resultado, Deportivo Saprissa afrontará su próximo compromiso del torneo el martes, cuando se mida al Deportivo Mixco. Por su parte, Alianza FC buscará recuperarse el próximo jueves frente a UMECIT FC.