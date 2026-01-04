¡NO LEVANTAN! Liverpool empató con el Fulham en el Craven Cottage

Un golazo de Harry Reed en el minuto 97 hizo justicia para el Fulham , que arrancó un empate sobre la bocina ante el Liverpool (2-2) en la Premier League , incapaz de superar a domicilio a un rival inferior tras firmar un duelo gris y errático en el que cantó la victoria de forma anticipada con un tanto de Cody Gakpo en el 94.

Cuando Gakpo remató con las rodillas un centro de Jeremie Frimpong desde la banda derecha en el que parecía el último segundo, los jugadores del Liverpool estallaron en un grito de alegría. Eran plenamente conscientes de que habían jugado un encuentro pésimo del que habían salido indemnes sobre la bocina.

Sin embargo, Reed, ahora sí en el último instante, respondió con un zapatazo increíble desde fuera del área que perforó la escuadra izquierda de la portería defendida por Allison. Reventó la red del equipo de Arne Slot y en solo tres minutos devolvió a la realidad al Liverpool, que tenía en el bolsillo tres puntos injustos.

Wilson, canterano del Liverpool, consiguió en un segundo que el plan del Fulham saliera a la perfección. Adelantarse en el marcador y generar en el Liverpool la urgencia de dar la voltear el choque. De este modo, podría atrincherarse aún más atrás y salir al contragolpe con más huecos todavía.

En el trayecto hacia el descanso, el Liverpool apenas consiguió sumar una ocasión clara de gol. La tuvo Gakpo, con un cabezazo que golpeó en el palo de la portería defendida por Bernd Leno. Pero no hubo nada más. Los hombres de Slot se enfrentaban a 45 minutos contra el reloj para evitar otro pinchazo.

Un Liverpool que le cuesta mantener los resultados

Ese final fue un ejemplo de la montaña rusa de juego y resultados en la que vive el Liverpool esta temporada y que vivió un capítulo más en el Craven Cottage del Fulham. Hace dos jornadas, el equipo de Slot estaba feliz con su tercera victoria seguida frente al Wolves con el estreno goleador de Wirtz. Hace una, volvió a deprimirse tras pinchar contra el Leeds (0-0). Y este sábado, con tanto vaivén de marcadores, qué se podía esperar de los 'Diablos Rojos' era una incógnita.

FUENTE: EFE