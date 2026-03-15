¡NO SE JUGARÁ! La UEFA confirma que la Finalissima entre Argentina y España se cancela

La UEFA envió un comunicado informando que se cancela la Finalissima 2026 entre Argentina, campeona de la Copa América 2024 y España de la Eurocopa 2024, por diferencias para elegir una fecha alternativa.

El duelo estaba programado inicialmente para el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Catar , como parte de un festival internacional de fútbol. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente provocó la suspensión de eventos deportivos en el país, lo que dejó al partido sin escenario confirmado.

Ante esta situación, UEFA y CONMEBOL comenzaron a buscar alternativas para mantener el partido, evaluando sedes en Europa o un estadio neutral. No obstante, las negociaciones se han complicado por desacuerdos entre las federaciones sobre la localía, la fecha y otros aspectos organizativos.

UEFA y Conmebol no llegaron a nada

Ambas confederaciones buscaron otras fechas y evaluaron la opción de cambiar la sede, sin embargo no se logró ningún tipo de acuerdo.

La Finalissima, relanzada en 2022 con el triunfo de Argentina sobre Italia en Wembley, se había convertido en uno de los eventos más atractivos del calendario internacional, por lo que el mundo del fútbol sigue a la espera de una decisión definitiva sobre su realización.