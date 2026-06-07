¡OFICIAL! Florentino Pérez sigue al mando de la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez ha sido reelegido este domingo como presidente del Real Madrid , tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme , según anunció Real Madrid TV, antes de facilitar los resultados oficiales.

Pérez ganó las elecciones con el 65% de los votos por el 35% que consiguió su rival, Enrique Riquelme, según datos oficiales procedentes de la Junta Electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2063756165482181058?s=20&partner=&hide_thread=false OFICIAL | FLORENTINO PÉREZ GANA las ELECCIONES PRESIDENCIALES del MADRID. pic.twitter.com/uCGngjmPSf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2026

Florentino Pérez, además, anunció su victoria en una comparecencia en un hotel madrileño.

"Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", dijo.

Florentino Pérez prometió fichajes estrellas

Los socios del Real Madrid optaron, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, por la continuidad de Florentino Pérez, que se presentó con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo.

Tras su larga presidencia, con un primer periodo entre 2000 y 2006 y luego uno posterior desde 2009 hasta el mandato que inicia hoy y que se prolongará hasta 2030, aseguró haber "trabajado por la unidad institucional".

"Debemos estar unidos. Quiero seguir construyendo un club que siga estando en lo más alto en los ránkings en cuanto a reputación internacional. Seguiremos luchando para conseguir la decimosexta Champions. Quiero dirigirme a aquellos socios que no me han votado, voy a atender todas sus explicaciones e indicaciones. Tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu. Juntos nos queda mucha historia por hacer", agregó.

FUENTE: EFE