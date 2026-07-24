Michael Amir Murillo y Besiktas toman ventaja en la ida de 2da ronda de Europa League

En el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League, el Besiktas de Michael Amir Murillo comenzó presionando desde el principio y ganó aún más fuerza tras la expulsión de Friday Etim por una dura entrada para llevarse el partido 1-0 ante Midtjylland de Dinamarca.

La superioridad numérica se notó en el minuto 26, cuando Orkun Kökçü marcó con un elegante disparo de derecha desde fuera del área que se coló por la escuadra, poniendo al Beikta por delante en el marcador.

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En lo que restaba de la primera parte, las Águilas Negras tuvieron varias ocasiones para aumentar su ventaja, pero el resultado se mantuvo 1-0 a favor del Besiktas al descanso.

El Besiktas siguió dominando el partido en la segunda mitad, pero no logró encontrar un hueco en la defensa visitante para marcar el segundo gol.

¿Cuándo es el partido de vuelta del Besiktas?

Midtjylland recibe al Besiktas el jueves 30 de julio a las 12:00 P.M.