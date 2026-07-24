River Plate anuncia el fichaje de Ángel Correa

El River Plate oficializó este viernes la contratación del delantero argentino Ángel Correa, tras alcanzar un acuerdo con el club mexicano Tigres UANL para la transferencia definitiva del jugador campeón del mundo, quien en las próximas horas se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato.

"River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", informó el club en la cuenta oficial de la red social X.

Las cifras por Ángel Correa

La negociación, que se extendió durante varias semanas y atravesó distintas idas y vueltas entre ambos clubes, se cerró por un monto de unos 15 millones de dólares, según informaron medios locales, por la totalidad del pase del delantero de 31 años, quien firmará contrato hasta diciembre de 2029.

Correa ya había acordado las condiciones con River durante sus vacaciones en Madrid y viajó este jueves a Argentina para completar los estudios médicos y formalizar su incorporación, que se concretó a pocas horas del inicio del torneo local.

El delantero regresa al fútbol argentino tras una extensa carrera en Europa y un paso por Tigres UANL, club al que llegó en julio de 2025 procedente del Atlético de Madrid.

En el conjunto mexicano disputó 54 partidos, marcó 23 goles y se consolidó como una de las principales figuras del equipo.

Días atrás, el entrenador de Tigres, el argentino Guido Pizarro, había confirmado públicamente que River había presentado una oferta por el atacante y reconoció que existía una posibilidad concreta de salida.

"Ningún entrenador quisiera dejar ir a Ángel. Es un elemento fundamental para nosotros y que un equipo como River lo venga a buscar habla de la magnitud de jugador que es", había señalado el técnico.

Campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y de la Copa América 2021, Correa también dejó una huella en San Lorenzo, donde conquistó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014 antes de emigrar al fútbol europeo.

Con su llegada, River suma otro campeón del mundo a un plantel que también incorporó en este mercado al defensor Nicolás Otamendi, además de los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, y concretó los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

River debutará este sábado ante Barracas Central en el Torneo Clausura y continúa en carrera en la Copa Sudamericana.

FUENTE: EFE