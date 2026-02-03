Olympique Marsella gana en Copa de Francia en medio de los rumores de salida de Michael Amir Murillo

El Olympique de Marsella logró apaciguar momentáneamente el mermado ambiente que se vive en su seno por su eliminación de la Champions League, tras asegurar su presencia en los cuartos de final de la Copa de Francia al golear este martes por 3-0 al Rennes.

Las protestas con las que fueron recibidos los jugadores por la grada del Velodrome apenas tardaron dos minutos en convertirse en aplausos con el gol del delantero argelino Amine Gouiri.

Un tanto en el que el jugó un papel fundamental el estadounidense Timothy Weah que tras una espectacular recuperación de balón en el área rival asistió para que Gouiri anotase el 1-0.

Resultado que otorgó a los de Roberto De Zerbi la tranquilidad para adueñarse del encuentro y de un marcador que el Olympique de Marsella dejó encarrilado, sino sentenciado, al minuto del inicio de la segunda mitad con el gol (2-0) del inglés Mason Greenwood.

Tantos que no aplacaron la voracidad del equipo marsellés, que redondeó su victoria y la clasificación para los cuartos de final con el gol de gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que estableció en el 83 el definitivo 3-0.

Sin Michael Amir Murillo

Este triunfo llega sin Michael Amir Murillo que no fue convocado luego de estar involucrado en rumores de salida tras las declaraciones de Roberto De Zerbi sobre el rendimiento del panameño.

FUENTE: EFE