Ousmane Dembélé es baja por lesión en muslo derecho

El atacante de la selección de Francia y del PSG Ousmane Dembélé estará de baja "de seis a ocho semanas" debido a una lesión muscular en el muslo derecho, indicaron este sábado fuentes próximas al jugador.

Después de haber salido desde el banquillo en la victoria de los Bleus ante Ucrania el viernes (0-2), Dembélé, de 28 años, sufre un desgarro en los isquiotibiales del muslo derecho, precisó, por su parte, la Federación Francesa de Fútbol.

El PSG precisó en un comunicado que Dembélé sufre "una lesión severa" y estima su indisponibilidad en "cerca de seis semanas".

Ousmane Dembélé y Doué, bajas sensibles

Su compañero en el club y en la selección Désiré Doué, al que Dembélé reemplazó al descanso ante Ucrania, sufre también un desgarro muscular en el muslo derecho, informó la Federación Francesa de Fútbol. Se perderá cuatro partidos según el PSG.

Ambos jugadores abandonaron la concentración de Francia, mientras que Kingsley Coman (Al-Nassr) fue llamado para ocupar su lugar.

Se trata de un duro golpe para la selección gala, que recibirá el martes a Islandia por su segundo partido de clasificación al Mundial-2026, pero también para el PSG.

Dembélé se perderá el clásico ante el Olympique de Marsella el 21 de septiembre, y el choque ante el FC Barcelona el 1 de octubre en Liga de Campeones.

