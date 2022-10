¿Por qué Karim Benzema utiliza un vendaje en la mano derecha?

El pasado 13 de enero de 2019 en un encuentro ante el Real Betis en el Benito Villamarín de Sevilla, el francés se retiró lesionado con dolor la mano tras un fuerte choque contra el defensor español Marc Bartra. Las primeras pruebas señalaban que tenía una rotura y la mejor opción era pasar por el quirófano, pero Benzema no se operó y decidió jugar con el dedo protegido para no estar fuera de las canchas tanto tiempo.

Muchos no habían visto nunca el dedo fracturado del "Gato" y no fue hasta la gala del Balón de Oro que se pudo ver el estado del dedo. Entre las curiosidades de su vendaje es que en los cuatro encuentros posteriores de la fractura, ante Girona, Espanyol, Girona de nuevo y Alavés, marcó seis goles.

El mejor Benzema con vendaje

Muchas personas tenían la duda si el francés había pasado o no por el quirófano ya que Benzema nunca había hablado sobre el tema, lo que si quedó claro es que con el vendaje hemos visto al mejor Benzema que lo llevó a ganar el Balón de Oro 2022.

La temporada pasada cuando el Real Madrid visitó al Inter de Milán en Champions, el francés lo aclaró:

“Primero hice una operación, pero cuando te operas tienes que estar de baja dos meses. Y yo quería continuar con mis compañeros. Me he hecho otra vez daño, pero ahora no tengo tiempo para pasar por otra operación. Por eso juego con el vendaje”.