Álvaro Arbeloa sigue sacando petróleo en la Premier League con Fulham. Ya son cinco partidos consecutivos sin perder los que suma el técnico español, que este sábado puso contra las cuerdas al Manchester City , al que sacó un empate en el Etihad Stadium (1-1).

Los 'Cottagers' habían perdido en sus doce últimas visitas a este estadio y no lograban un empate desde 2011, cuando el City aún no sabía lo que era ganar la Premier tras la llegada del dinero de Emiratos Árabes Unidos.

No llegaban muy bien los de Enzo Maresca, tras tres derrotas consecutivas, y la fragilidad defensiva de los 'Sky Blues' salió a relucir a los pocos minutos, cuando Rodrigo Muñiz, titular por delante de Gonzalo García, marcó con un suave remate a la escuadra el 0-1. La decisión de Arbeloa de dar la titularidad al brasileño ante la sequía de Gonzalo, que no ha marcado en diez partidos seguidos, fue la acertada.

El City era un manojo de nervios y, con un poco más de convencimiento para asaltar la frágil defensa, quizás el Fulham podría haber ido a por algo más, pero fue el City el que creyó empatar tras un buen centro de Ndiaye y un remate de Haaland que se le escapó de las manos a Bernd Leno. Sin embargo, el VAR apreció que el portero alemán tenía las dos manos en la pelota cuando Haaland hizo contacto con el balón. Una decisión que no gustó al Etihad, pero que terminó con el tanto anulado.

Arrancaron ganando los visitantes

El Fulham volvió a asentarse, a disponer de alguna oportunidad a la contra, y consiguió aguantar el 0-1 hasta el minuto 57, cuando Elliot Anderson enganchó una volea en la frontal que dio un insuficiente punto a los de Mánchester.

Al final del partido, las caras en los futbolistas del City eran de decepción, mientras que los del Fulham sonreían y celebraban. En las últimas cinco jornadas han ganado a Hull City y Coventry City, además de empatar contra el Aston Villa y City, fuera de casa, y frente al Newcastle United.

Este carrusel de puntos ha permitido ascender a los de Arbeloa hasta la undécima posición, con once puntos, tres por encima del descenso. Los rumores de un posible despido han desaparecido.

El City, por su parte, suma cuatro partidos consecutivos sin ganar y puede quedarse a ocho puntos del liderato si el Arsenal gana esta jornada. Todo esto a la espera de recibir una sanción de puntos por su culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras.

FUENTE: EFE