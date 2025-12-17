Premios The Best 2025: ¿Por quién votó Aníbal Godoy?

El capitán de la Selección de Panamá, Aníbal Godoy, ejerció su voto en los Premios The Best FIFA 2025 y a continuación repasaremos sus votos a Mejor Jugador del año.
¿Quiénes votan en los Premios The Best?
-
Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025
De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar
Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero)
Votos del capitán Aníbal Godoy
- Ousmane Dembélé (5 puntos)
- Lamine Yamal (3 puntos)
- Vitinha, (1 punto)