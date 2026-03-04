Pumas de Aldaberto Carrasquilla pierde invicto en la Liga MX

El portugués Paulinho se confirmó como el mejor goleador del fútbol mexicano en el último año y medio, al darle al campeón Toluca una victoria por 2-3 sobre los Pumas UNAM de Adalberto Carrasquilla , en el Clausura del fútbol mexicano.

En la continuación de la novena jornada, Jesús Angulo, Diego Barbosa y Paulinho dejaron al Toluca como único invicto del campeonato, en tanto el paraguayo Robert Morales y el colombiano Álvaro Angulo descontaron por el cuadro de casa.

Los Pumas tomaron ventaja con un penalti convertido por Morales en el minuto 29, pero en el 37 el sudamericano dejó ir un gol con la portería abierta y fueron los Diablos los que empataron, segundos después con un remate de zurda de Angulo.

En la segunda parte, el Toluca presionó; sin embargo, los universitarios retomaron la ventaja, en el 63, con un remate de zurda de Angulo a pase de Uriel Antuna.

Cuando mejor estaban los Pumas, el Toluca confirmó su condición de mejor equipo de México y le dio la vuelta al marcador. En el 73 Barbosa empató con un disparó desde fuera del área y en el 78, Paulinho anotó de cabeza con asistencia de Jesús Gallardo.

Antuna dejó ir el empate en la última jugada del partido y propició que el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed subiera al segundo lugar con seis triunfos, tres empates y 21 puntos, uno menos que el líder Cruz Azul que dos horas antes venció por 1-2 al Santos Laguna.

Algunos números de Adalberto Carrasquilla

"Coco" disputó los noventa minutos, completó 21 de 28 pases, 2 de 5 pases largos y 5 recuperaciones.

FUENTE: EFE