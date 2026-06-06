MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 17:11

Selección de Panamá: ¿Quién tiene la lesión más grave entre Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla?

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó la gravedad de las lesiones de Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Selección de Panamá: ¿Quién tiene la lesión más grave entre Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla?

Selección de Panamá: ¿Quién tiene la lesión más grave entre Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla?

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó la gravedad de las lesiones de Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

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Ambos futbolistas llegaron tocados a la concentración de la selección y sin conocer el informe médico de ambos, el hispano danés confirmó que Carrasquilla tiene una lesión más grave que Godoy.

Declaraciones de Thomas Christiansen sobre Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla

"Me gustaría darte la información que tengo yo, pero no soy médico y soy políticamente correcto", inició.

"Según las pruebas, parece que Carrasquilla. Godoy lleva más tiempo bajo tratamiento y por eso ya está en campo corriendo y haciendo desplazamientos, mientras que "Coco" todavía no ha llegado a esa etapa", añadió.

"No te puedo decir que Carrasquilla no va a llegar porque después llega y me dirás me has mentido", finalizó.

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