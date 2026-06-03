Selección de Panamá: ¿Cuáles son los descartados vs República Dominicana?

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, presentó su alineación para el duelo amistoso contra República Dominicana (7:45 pm), pero sin la presencia de cuatro nombres.
Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.
Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.
XI de la Selección de Panamá vs República Dominicana
- César Samudio
- Iván Anderson
- Jiovany Ramos
- Edgardo Fariña
- Roderick Miller
- Jorge Gutiérrez
- Víctor Griffith
- Cristian Martínez
- César Yanis
- Tomás Rodríguez
- José Fajardo