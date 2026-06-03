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MAREA ROJA Mundial 2026 -  3 de junio de 2026 - 19:14

Selección de Panamá: ¿Cuáles son los descartados vs República Dominicana?

La Selección de Panamá dejó fuera de la convocatoria a cuatro jugadores para el choque ante República Dominicana.

Selección de Panamá: ¿Cuáles son los descartados vs República Dominicana?

Selección de Panamá: ¿Cuáles son los descartados vs República Dominicana?

Foto: FPF

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, presentó su alineación para el duelo amistoso contra República Dominicana (7:45 pm), pero sin la presencia de cuatro nombres.

Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Luis Mejía son los jugadores que no estarán disponibles para el choque a disputarse en el Estadio Rommel Fernández por lesiones que no han sido confirmadas.

Tras el compromiso frente a República Dominicana, la selección se trasladará el 4 de junio a St. Louis, Missouri, donde realizará su última escala antes de instalarse en su campamento base en Toronto, Canadá.

Ya en St. Louis, el conjunto nacional afrontará su último amistoso de preparación el sábado 6 de junio ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park.

XI de la Selección de Panamá vs República Dominicana

  • César Samudio
  • Iván Anderson
  • Jiovany Ramos
  • Edgardo Fariña
  • Roderick Miller
  • Jorge Gutiérrez
  • Víctor Griffith
  • Cristian Martínez
  • César Yanis
  • Tomás Rodríguez
  • José Fajardo

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