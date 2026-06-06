MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 14:23

Selección de Panamá: Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla no jugarán vs Bosnia

Aníbal Godoy, Luis Mejía y Adalberto Carrasquilla no verán acción en el duelo amistoso contra Bosnia y Herzegovina.

Selección de Panamá: Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla no jugarán vs Bosnia

Selección de Panamá: Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla no jugarán vs Bosnia

FOTO / FPF

La Selección de Panamá enfrentará este sábado a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso previo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Luis Mejía fuera de la convocatoria.

El guardameta Luis Mejía tampoco estará disponible para el choque que se disputa en el Energizer Park.

Alineación de la Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, César Blackman, Carlos Harvey, Cristian Martínez, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

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