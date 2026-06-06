Selección de Panamá: Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla no jugarán vs Bosnia

La Selección de Panamá enfrentará este sábado a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso previo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Luis Mejía fuera de la convocatoria.

El capitán del onceno nacional de 36 años y jugador del San Diego FC de la MLS, se reportó con el equipo canalero en San Luis luego del amistoso contra República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández, mientras que "Coco" de 27 años entrenó diferenciado desde que se unió a la concentración el 2 de junio.