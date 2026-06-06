Selección de Panamá: Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla no jugarán vs Bosnia

La Selección de Panamá enfrentará este sábado a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso previo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, con Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Luis Mejía fuera de la convocatoria.
El guardameta Luis Mejía tampoco estará disponible para el choque que se disputa en el Energizer Park.
Alineación de la Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina
Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, César Blackman, Carlos Harvey, Cristian Martínez, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.